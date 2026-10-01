В Болгарии задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Илияна Филипова

Сотрудники МВД Болгарии задержали подозреваемого в убийстве 53-летнего Илияна Филипова — совладельца транспортной компании ПИМК и президента футбольного клуба «Ботев». Об этом на заседании Народного собрания страны доложил министр внутренних дел Иван Демерджиев.

«У нас была зацепка по поводу подозреваемого, и мы его задержали. У нас нет сомнений в том, что мы задержали исполнителя этого убийства. Мы не выносим приговоров, но таково наше внутреннее убеждение. Мы выясняем, есть ли другие причастные к преступлению»,— сказал Демерджейв (цитата по Sportal.bg).

Как добавил господин Демерджиев, МВД провело дополнительную проверку и выяснило, что прежде сигналов об угрозах господину Филиппову не поступало. Результаты расследования ведомство передало прокуратуре. По данным МВД Болгарии, Филиппов был застрелен в голову в болгарском городе Пловдив в ночь на 30 октября.