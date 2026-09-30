В Болгарии застрелили бизнесмена Илияна Филипова

В болгарском городе Пловдив убит Илиян Филипов — совладелец транспортной компании ПИМК и президент футбольного клуба «Ботев». Ему было 53 года.

МВД Болгарии сообщило телеканалу NOVA, что неизвестный выстрелил в голову бизнесмену. Как уточнило ведомство, убийство произошло примерно в 1:00 по местному времени «на территории, принадлежащей жертве».

Следователи проводят обыски в автомобилях, которые находятся вблизи места преступления, и изымают записи с камер видеонаблюдения. В Пловдиве усилены патрули полиции. Подозреваемые в убийстве не найдены.

ПИМК — крупнейшая транспортная компания Болгарии. Илиян Филипов владел 50% долей в холдинге.