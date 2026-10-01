В ЕС сомневаются по поводу возможности компенсировать дефицит бюджета Украины

Украина столкнулась с существенной нехваткой бюджета, покрыть которую она намерена за счет нового транша европейской помощи на несколько десятков миллиардов евро. Однако в ЕС к такому запросу отнеслись прохладно: страны-члены сейчас мучительно пытаются согласовать собственный бюджет. В ключевых странах ЕС в 2027 году пройдут выборы, и вопрос масштабов помощи Украине стал одним из самых острых во внутренней политической повестке.

О намерении Украины запросить дополнительное финансирование у ЕС стало известно еще 24 августа на встрече «коалиции желающих». Тогда президент страны Владимир Зеленский сообщил о дыре в бюджете в размере $27 млрд (€23 млрд), чем ошарашил своих союзников. Закрыть ее необходимо до конца года. 29 сентября в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе прошла встреча стран—членов ЕС при участии представителей Международного валютного фонда, Норвегии и Южной Кореи. Ее цель — оценить потребности Киева в дополнительном финансировании.

По данным Le Monde, на этой встрече министр финансов Украины Сергей Марченко поставил перед своими коллегами серьезную задачу. Помимо того что Киеву необходимо $27 млрд до конца года, есть еще и общий дефицит бюджета на 2027 год в размере €69 млрд ($78 млрд).

Подробнее — в материале «Украина превысила смету».