В ЕС сомневаются по поводу возможности компенсировать дефицит бюджета Украины
Украина столкнулась с существенной нехваткой бюджета, покрыть которую она намерена за счет нового транша европейской помощи на несколько десятков миллиардов евро. Однако в ЕС к такому запросу отнеслись прохладно: страны-члены сейчас мучительно пытаются согласовать собственный бюджет. В ключевых странах ЕС в 2027 году пройдут выборы, и вопрос масштабов помощи Украине стал одним из самых острых во внутренней политической повестке.
О намерении Украины запросить дополнительное финансирование у ЕС стало известно еще 24 августа на встрече «коалиции желающих». Тогда президент страны Владимир Зеленский сообщил о дыре в бюджете в размере $27 млрд (€23 млрд), чем ошарашил своих союзников. Закрыть ее необходимо до конца года. 29 сентября в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе прошла встреча стран—членов ЕС при участии представителей Международного валютного фонда, Норвегии и Южной Кореи. Ее цель — оценить потребности Киева в дополнительном финансировании.
По данным Le Monde, на этой встрече министр финансов Украины Сергей Марченко поставил перед своими коллегами серьезную задачу. Помимо того что Киеву необходимо $27 млрд до конца года, есть еще и общий дефицит бюджета на 2027 год в размере €69 млрд ($78 млрд).
Подробнее — в материале «Украина превысила смету».
Европейская поддержка Украины может быть собрана из нескольких инструментов, а не оформлена одним обычным траншем: Еврокомиссия рассматривала внебюджетные гранты, авансирование кредитов по программе G7 на $50 млрд и использование замороженных российских государственных активов. В программе на €50 млрд, согласованной в 2023 году, €33 млрд приходилось на кредит и €17 млрд — на гранты, поэтому объем помощи и условия ее возврата могут различаться.
Использование замороженных активов связано с отдельным юридическим риском. В 2025 году Еврокомиссия разрабатывала «репарационный кредит» примерно на €170 млрд, но депозитарий Euroclear возражал против экспроприации средств, опасаясь судебного изъятия российских и бельгийских активов в других странах.
Европейское финансирование также может зависеть от бюджетных реформ Украины. Для выделения первой части кредита в 2026 году среди условий назывались отмена ряда налоговых льгот, налогообложение доходов через цифровые платформы, обновление стратегии управления государственными финансами, подготовка нового Таможенного кодекса и продление военного сбора; ранее, в декабре 2025 года, Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о кредите на €90 млрд на 2026–2027 годы, выплаты по которому ожидались с июня 2026 года.