Артем Дзюба объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры

Нападающий Артем Дзюба 1 октября объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры. Спортсмен рассказал СМИ, что еще может сыграть за какой-либо из клубов в Кубке России, вероятно, имея в виду коллектив Медиалиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Артему Дзюбе 38 лет. Футболист известен по выступлениям за московские команды «Спартак» и «Локомотив», санкт-петербургский «Зенит», «Ростов», тульский «Арсенал» и томскую «Томь». Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России (179 голов) и национальной сборной страны (31 гол).

Последним клубом Артема Дзюбы был тольяттинский «Акрон», состав которого он пополнил 12 сентября 2024 года. За клуб из Самарской области он сыграл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач. Нападающий завершил выступление в «Акроне» по окончании сезона-2025/2026.

Андрей Сазонов