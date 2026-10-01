Фото строгого режима

К 17 годам колонии строгого режима военный суд приговорил жителя Омска по делу о шпионаже в пользу Украины. Омич, по материалам дела, фотографировал местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) для организации теракта с применением беспилотников и подыскивал площадки для их запуска. По данным следствия, деньги обвиняемому были не важны — шпионил он из идеологических соображений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Омска, обвиняемому в шпионаже в пользу Украины. Об этом сегодня сообщила представитель регионального управления ФСБ России Ирина Руснак.

Согласно информации ведомства, летом 2025 года органы госбезопасности возбудили уголовное дело о призывах к терактам (ст. 205.2 УК РФ, санкция — от пяти до семи лет заключения) на стратегически важных предприятиях Омска. Они были размещены на проукраинских Telegram-каналах. Автора постов — 40-летнего сварщика Кирилла С. — задержали.

Позже в деле появилось гораздо более серьезное обвинение — мужчине инкриминировали госизмену в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ, максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы). Расследование установило, что сибиряк был завербован разведкой Украины через мессенджер. Он, по материалам дела, передавал представителям украинских спецслужб информацию об объектах АО «Газпромнефть-ОНПЗ» для организации теракта с применением беспилотников. На допросе, видео которого распространило УФСБ, мужчина сообщил: «Я предложил со своей стороны произвести фотосъемку объектов омского НПЗ и лесопосадок вокруг него. Также проехался по округе в поисках площадок, откуда теоретически могут взлетать дроны».

Арест мужчины стал настоящей трагедией для семьи, ведь его отец — в прошлом армейский офицер, а брат находится в зоне спецоперации. По рассказам силовиков, они не увидели раскаяния у обвиняемого.

Деньги, указывается в деле, ему были не важны, с украинскими спецслужбами он сотрудничал по идеологическим соображениям.

В августе 2026 года уголовное дело, расследованное УФСБ, поступило в военный суд. Он приговорил обвиняемого к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Будут ли стороны обжаловать решение, пока не известно.

В апреле 2024 года на 12 лет был осужден бывший инженер оборонного завода Омска, который также обвинялся в госизмене. Он, по версии следствия, собрал секретные сведения о местном предприятии оборонно-промышленного комплекса, на котором много лет проработал, а также о дислоцированной в городе воинской части. Конфиденциальную информацию, хранившуюся на флешке, бывший работник «оборонки» якобы планировал передать ФРГ в обмен на немецкий паспорт.

Константин Воронов