FIS предоставила нейтральный статус 19 россиянам

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус 19 российским спортсменам, сообщает пресс-служба организации.

Процедуру прошли лыжники Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Никита Денисов и Сергей Волков, сноубордисты Варвара Романова, Яна Ульянова, Мария Валова, Илья Хуртин, Егор Клюев, Дмитрий Подольский, Константин Санников, Игорь Слуев и Илья Витюгов, прыгуны на лыжах с трамплина Данил Садреев, Евгений Климов, Илья Маньков, Михаил Назаров и Константин Николаев, а также фристайлист Максим Сенкевич.

В конце сентября FIS, ранее допустившая россиян до своих турниров в новом сезоне в нейтральном статусе, изменила условия его получения. Из перечня требований был исключен пункт, запрещавший присваивать «нейтральность» спортсменам, связанным со структурами, аффилированными с вооруженными силами или органами безопасности. Пока он действовал, на получение статуса не могли претендовать, например, члены обществ ЦСКА и «Динамо».

Арнольд Кабанов