Роналду покинул расположение сборной Португалии перед игрой с Данией
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду оказался в центре громкого скандала. Один из самых популярных футболистов мира самовольно покинул расположение сборной Португалии перед матчем Лиги наций против датчан, судя по всему, из-за конфликта с не выпустившим его на поле в предыдущей игре тренером Жоржи Жезушем. Некоторые источники считают, что демарш означает расставание 41-летней легенды с национальной командой.
Пожелав удачи сборной и «всем без исключения партнерам», Криштиану Роналду пообещал «в надлежащее время» «рассказать португальцам правду» о причинах его поступка, который превратился в информационный хит в мире футбола из-за колоссальной популярности автора демарша и бэкграунда инцидента.
На самом деле большим событием стало само по себе появление Роналду в португальской заявке перед стартовавшим неделю назад розыгрышем Лиги наций. Еще недавно казалось, что футболист, которому 41 год, летом уже провел свой прощальный турнир в форме сборной. Им был североамериканский чемпионат мира.
Подробнее читайте в материале «Генерал запаса».
Эпизод сам по себе не означает окончательного ухода Криштиану Роналду из сборной. После чемпионата мира 2026 года допускалось, что нападающий может завершить карьеру. Однако в сентябре 2026 года футбольный менеджер Юрий Белоус считал, что возраст (скоро 42 года) не помешает Роналду продолжать играть на топ-уровне благодаря его образу жизни, питанию и восстановлению.
У Криштиану Роналду и Жоржи Жезуша есть предыстория совместной работы: в 2026 году Жезуш тренировал футболиста в «Аль-Насре».