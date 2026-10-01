Роналду покинул расположение сборной Португалии перед игрой с Данией

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду оказался в центре громкого скандала. Один из самых популярных футболистов мира самовольно покинул расположение сборной Португалии перед матчем Лиги наций против датчан, судя по всему, из-за конфликта с не выпустившим его на поле в предыдущей игре тренером Жоржи Жезушем. Некоторые источники считают, что демарш означает расставание 41-летней легенды с национальной командой.

Пожелав удачи сборной и «всем без исключения партнерам», Криштиану Роналду пообещал «в надлежащее время» «рассказать португальцам правду» о причинах его поступка, который превратился в информационный хит в мире футбола из-за колоссальной популярности автора демарша и бэкграунда инцидента.

На самом деле большим событием стало само по себе появление Роналду в португальской заявке перед стартовавшим неделю назад розыгрышем Лиги наций. Еще недавно казалось, что футболист, которому 41 год, летом уже провел свой прощальный турнир в форме сборной. Им был североамериканский чемпионат мира.

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