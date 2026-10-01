Россияне Рублев и Сафиуллин сыграют во втором круге теннисного турнира в Пекине

24-я ракетка мира россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Пекине. В первом раунде он одолел голландца Таллона Грикспора, занимающего 55-е место в мировом рейтинге.

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Встреча, продолжавшаяся более двух с половиной часов, завершилась со счетом 6:4, 5:7, 7:6 (8:6) в пользу Рублева. Его соперником по следующему матчу станет другой россиянин, Роман Сафиуллин, занимающий 84-ю строчку в классификации ATP. Он ранее в четверг выбил седьмую ракетку мира итальянца Флавио Коболли.

Турнир в Пекине завершится 6 октября. Его призовой фонд составляет $4 млн. Действующим победителем соревнования является итальянский теннисист Янник Синнер, который в этом году не выступает из-за травмы.

Арнольд Кабанов