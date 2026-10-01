МФО убедили регуляторов упростить биометрическую идентификацию

Микрофинансовые организации убедили регуляторов упростить процедуру биометрической идентификации при выдаче займов онлайн. Если раньше предполагалась стандартная процедура, то теперь использоваться будет лишь одна модальность — «лицо», без «голоса». Это существенно расширит число клиентов МФО, чьи данные есть в Единой биометрической системе (ЕБС), и упростит процесс идентификации.

О том, что ЦБ, Минцифры и Центром биометрических технологий (ЦБТ) достигнуто принципиальное согласие по вопросу применения микрофинансовыми организациями (МФО) удаленной идентификации с участием одной модальности биометрии — «изображение лица» (без модальности «запись голоса»), рассказали “Ъ” участники рынка. Минцифры, Банк России и ЦБТ действительно обсуждают возможность удаленной идентификации в ЕБС с использованием одной модальности — изображения лица, без записи голоса, подтвердили в министерстве. «Такая возможность предусмотрена приказом Минцифры №453,— отметили там.— Такой подход не менее безопасный, чем с двумя модальностями. Современный уровень развития технологий позволяет реализовать такой сценарий с сохранением необходимого уровня защиты».

В ЦБТ “Ъ” сообщили, что подтверждение личности только по лицу без голоса будет доступно при получении услуг МФО онлайн с ноября 2026 года. «Это сделает процедуру верификации доступной даже в тех случаях, когда запись голоса проблематична»,— подчеркнули там. Всего, по данным ЦБТ, в ЕБС более 70 млн уникальных образцов. Воспользоваться услугами МФО онлайн на данный момент могут пользователи, зарегистрировавшие стандартную или подтвержденную биометрию,— более 27 млн человек. По информации участников микрофинансового рынка, еще около 50 млн слепков собраны в рамках упрощенной процедуры и имеют одну модальность — «лицо». Часть из них может быть использована в рамках одномодальной идентификации после повышения уровня, отмечает собеседник “Ъ” на рынке МФО. Способ повышения уровня упрощенной биометрии доступен для более чем 30 млн человек, сообщили в ЦБТ. «Получать онлайн-услуги в МФО пользователи смогут с использованием компьютеров или ноутбуков, в мобильных приложениях компаний или с перенаправления в приложение "Госуслуги Биометрия" для съема биометрических данных»,— рассказали в ЦБТ.

Подробнее — в материале «Право без голоса».