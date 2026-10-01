Два футболиста за месяц перевернулись на машинах перед базой «Халл Сити»
Французский полузащитник «Халл Сити» Люка Гурна-Дуат стал вторым менее чем за месяц игроком команды, попавшим в аварию перед тренировочной базой в Коттингеме, сообщает газета The Telegraph. 11 сентября похожий инцидент произошел с валлийским вингером Сорбой Томасом.
И Гурна-Дуат, и Томас перевернулись на своих автомобилях, проезжая по улице Миллхаус-Вудс-Лейн. Оба футболиста избежали серьезных травм.
После аварии в сентябре местный депутат Фил Редшоу обратился к руководству «Халл Сити». Он отметил, что игрокам необходимо проявлять осторожность при подъезде к базе. Она расположена в жилом квартале, а усугубляют ситуацию узость улиц и большое количество припаркованных автомобилей.
«Халл Сити», вернувшийся в Английскую премьер-лигу по итогам прошлого сезона, после пяти туров занимает восьмое место в турнирной таблице. На счету команды восемь очков. 11 октября она примет «Эвертон».
Для повышения безопасности подъезда к тренировочной базе может быть применен механизм curb management. Он предполагает временное превращение парковочных мест в полосу для движения с запретом парковки на этот период, что позволяет пропускать транзитный транспорт.
Другой вариант, предложенный научным сотрудником Центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ Николаем Залесским, — введение временной платной парковки. Эти меры являются альтернативой призывам к водителям соблюдать осторожность и направлены на организацию движения.