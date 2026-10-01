На встречу НАТО в Польше не позвали ряд ключевых членов альянса

О том, что ряд ключевых союзников США по НАТО остались без приглашений на октябрьскую встречу по вопросам будущего альянса под руководством заместителя главы Пентагона по политическим делам Элбриджа Колби, сообщило издание Politico со ссылкой сразу на шесть дипломатов. По данным издания, в Польшу не позвали, в частности, представителей Великобритании, Франции и прибалтийских государств, которые играют в Североатлантическом альянсе далеко не последнюю роль и выделяют на оборону значительные средства.

Этот шаг европейские дипломаты сочли отражением линии администрации Трампа на разделение союзников на «послушных» и «непослушных». Еще в декабре прошлого года глава Пентагона Пит Хегсет ясно дал понять, что Штаты намерены поощрять «образцовых союзников», тех же, кто не поддерживает инициативы США, ждут последствия. «Союзники, служащие образцом и берущие на себя повышенные обязательства, такие как Израиль, Южная Корея, Польша, а также во все большей степени Германия, страны Балтии и другие, будут пользоваться нашим особым расположением. Те же союзники, которые по-прежнему не вносят должного вклада в коллективную оборону, столкнутся с последствиями»,— пригрозил он тогда.

А уже в апреле этого года в СМИ просочилась информация, что в Вашингтоне готовят соответствующий список, где все союзники будут ранжированы на «примерных» и не очень. Критерием стал не только размер вклада конкретной страны в оборону (как известно, Трамп, по сути, вынудил Европу и ряд других союзных стран выйти через несколько лет на показатель оборонных расходов 5% от ВВП), но и отношение к действиям Штатов.

Подробнее — в материале «Все страны НАТО равны, но некоторые равнее других».