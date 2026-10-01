Все страны НАТО равны, но некоторые равнее других

Администрация Дональда Трампа решила не приглашать на предстоящую в октябре в Польше встречу стран НАТО некоторых ключевых членов альянса. Приглашение на мероприятие не получили представители Великобритании, Франции и стран Балтии, хотя их сложно упрекнуть в недостаточном вкладе в совместную оборону альянса. Отчасти такой шаг соотносится с идеей Вашингтона делить союзников по НАТО на «послушных» и «непослушных», где «непослушание» уже не всегда проявляется в нежелании отчислять 5% своего ВВП на оборону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

О том, что ряд ключевых союзников США по НАТО остались без приглашений на октябрьскую встречу по вопросам будущего альянса под руководством заместителя главы Пентагона по политическим делам Элбриджа Колби, сообщило издание Politico со ссылкой сразу на шесть дипломатов. По данным издания, в Польшу не позвали, в частности, представителей Великобритании, Франции и прибалтийских государств, которые играют в Североатлантическом альянсе далеко не последнюю роль и выделяют на оборону значительные средства.

Этот шаг европейские дипломаты сочли отражением линии администрации Трампа на разделение союзников на «послушных» и «непослушных». Еще в декабре прошлого года глава Пентагона Пит Хегсет ясно дал понять, что Штаты намерены поощрять «образцовых союзников», тех же, кто не поддерживает инициативы США, ждут последствия. «Союзники, служащие образцом и берущие на себя повышенные обязательства, такие как Израиль, Южная Корея, Польша, а также во все большей степени Германия, страны Балтии и другие, будут пользоваться нашим особым расположением. Те же союзники, которые по-прежнему не вносят должного вклада в коллективную оборону, столкнутся с последствиями»,— пригрозил он тогда.

А уже в апреле этого года в СМИ просочилась информация, что в Вашингтоне готовят соответствующий список, где все союзники будут ранжированы на «примерных» и не очень.

Критерием стал не только размер вклада конкретной страны в оборону (как известно, Трамп, по сути, вынудил Европу и ряд других союзных стран выйти через несколько лет на показатель оборонных расходов 5% от ВВП), но и отношение к действиям Штатов.

Одним из самых показательных моментов в этом контексте стала реакция союзников на войну США с Ираном. Большинство членов НАТО отказались помогать американцам в военных действиях против Тегерана, а некоторые даже запретили транзитную посадку американских бомбардировщиков на своей территории. Это вызвало весьма бурную реакцию Дональда Трампа. «Я всегда считал НАТО — организацию, в рамках которой мы ежегодно тратим сотни миллиардов долларов на защиту этих самых стран,— игрой в одни ворота: мы их защищаем, а они для нас ничего не делают, особенно когда нам нужна помощь»,— сетовал в апреле глава Белого дома. Мысль чуть позже развила представитель Белого дома Анна Келли: «Президент Трамп ясно выразил свое отношение к такой несправедливой ситуации, и, как он сказал, Соединенные Штаты это запомнят».

Свою лепту в разделение союзников США на своих и чужих внес и Пентагон. Как заявили в ведомстве еще весной, Вашингтон отныне будет уделять приоритетное внимание сотрудничеству с «образцовыми союзниками, которые вносят свой вклад в нашу коллективную оборону».

На практике это проявилось в создании в июне этого года так называемого Бергенского формата внутри НАТО.

Тогда в норвежском Бергене Элбридж Колби, ставший инициатором создания своеобразного клуба своих внутри альянса, провел встречу, пригласив на нее шесть ключевых союзников — представителей Норвегии, Швеции, Финляндии, Польши, Германии и Нидерландов. «Союзники по НАТО, которые быстрыми темпами выполняют свои обязательства по расходам, обладают достаточным потенциалом для внесения вклада и готовы перейти к практическим действиям»,— написал он после встречи в соцсетях. Позднее Бергенский формат собрался второй раз.

После этого некоторые из его участников попытались развеять опасения тех, кого в этот неформальный клуб не включили, заявив, что инициатива не направлена на раскол альянса, а нацелена на выработку идей, которые затем можно будет представить НАТО в полном составе. Однако опасения, что Штаты продолжают мыслить категориями хороших и плохих союзников, остались. В этой связи примечательно, что в ближайшем будущем, согласно утверждениям ряда источников Politico, к Бергенской группе планируют подключить еще и Данию ввиду недавней договоренности Вашингтона и Копенгагена о расширении американского военного присутствия в Гренландии.

На этом фоне история с оставленными за бортом встречи в Польше союзниками по НАТО — по не самым ясным причинам — вызвала у неприглашенных явную тревогу и недовольство. «Попытка разделить НАТО на хороших и плохих опасна для США. Но для Европы это вопрос экзистенциального характера»,— отметил один из шести опрошенных Politico дипломатов.

Наталия Портякова