Новые штрафы для россиян за курение и распитие принесут бюджету миллиарды рублей
Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении административных штрафов по 29 статьям КоАП РФ — в том числе за распитие алкоголя в общественных местах, курение в запрещенных зонах и мелкое хулиганство. Действующие размеры наказаний не соответствуют текущей экономической ситуации и не стимулируют граждан к соблюдению закона, считают в кабмине.
Штрафы предлагается увеличить кратно. За курение, распитие алкоголя и появление нетрезвым на улице сумма взыскания должна вырасти до 1–3 тыс. руб. Штраф за мелкое хулиганство предлагают поднять до 1–2 тыс. руб., а за неповиновение полицейскому — до 7,5 тыс. руб. Ответственность за проживание без паспорта также планируется усилить, установив размер взыскания от 4 до 6 тыс. руб., в Москве и Санкт-Петербурге — от 6 до 10 тыс. руб.
Ежегодно по указанным статьям выписывается до 1 млн протоколов. По расчетам «Ъ», индексация штрафов только по пяти наиболее частым правонарушениям может принести в бюджет до 4,4 млрд руб. в год.
Подробнее — в материале «Ъ» «Курение, распитие и хулиганка дорожают».
Оценка дополнительного дохода рассчитана не по всем 29 составам, а по пяти наиболее массовым правонарушениям. За основу взяли среднее число протоколов за последние три года и умножили его на предполагаемое увеличение верхней планки штрафа на 1–3 тыс. руб.; то есть расчет предполагает сохранение сопоставимого числа назначаемых взысканий при более высокой сумме каждого из них.
Статистика показывает, что база для такого расчета неоднородна. В 2025 году по курению в неположенном месте составили 278,5 тыс. протоколов, по проживанию без паспорта — 349,6 тыс., по мелкому хулиганству — 580 тыс., а по распитию алкоголя — 885,8 тыс. протоколов. В 2021–2022 годах по последнему составу показатель достигал 1,2 млн, поэтому итоговая сумма зависит от того, какой объем нарушений фактически будет зафиксирован.