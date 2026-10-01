Новые штрафы для россиян за курение и распитие принесут бюджету миллиарды рублей

Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении административных штрафов по 29 статьям КоАП РФ — в том числе за распитие алкоголя в общественных местах, курение в запрещенных зонах и мелкое хулиганство. Действующие размеры наказаний не соответствуют текущей экономической ситуации и не стимулируют граждан к соблюдению закона, считают в кабмине.

Штрафы предлагается увеличить кратно. За курение, распитие алкоголя и появление нетрезвым на улице сумма взыскания должна вырасти до 1–3 тыс. руб. Штраф за мелкое хулиганство предлагают поднять до 1–2 тыс. руб., а за неповиновение полицейскому — до 7,5 тыс. руб. Ответственность за проживание без паспорта также планируется усилить, установив размер взыскания от 4 до 6 тыс. руб., в Москве и Санкт-Петербурге — от 6 до 10 тыс. руб.

Ежегодно по указанным статьям выписывается до 1 млн протоколов. По расчетам «Ъ», индексация штрафов только по пяти наиболее частым правонарушениям может принести в бюджет до 4,4 млрд руб. в год.

Подробнее — в материале «Ъ» «Курение, распитие и хулиганка дорожают».