«Евраз» назначил новых руководителей Качканарского ГОКа и НТМК

ПАО «Евраз» сообщило о кадровых изменениях на двух уральских предприятиях компании. Генеральным директором «Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат» («Евраз КГОК») назначен Алексей Головатенко, управляющим директором «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» («Евраз НТМК») — Денис Кошкаров.

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Алексей Головатенко работает в «Евразе» 29 лет. Он прошел путь от оператора машины непрерывного литья заготовок на Нижнетагильском меткомбинате до операционного директора «Евраз Объединенного Западно-Cибирского металлургического комбината» («Евраз ЗСМК»).«Под его руководством был реализован крупный проект реконструкции рельсового производства "Евраз ЗСМК", создан центр рельсовых компетенций и разработаны инновационные рельсы, отвечающие современным задачам и вызовам железнодорожной отрасли»,— сообщили в «Евразе».

«Евраз» — вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, Казахстане, США, Канаде и Чехии. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства стали.

Денис Кошкаров работает в «Евразе» с 1999 года. Он прошел путь от барильетчика коксового цеха НТМК до технического директора уральских предприятий компании. «С 2020 года отвечал за техническое развитие "Евраз НТМК" и "Евраз КГОК", сформировал долгосрочные программы стабилизации и модернизации коксохимического производства меткомбината, обогатительного и агломерационного переделов в Качканаре»,— пояснили в компании.

Полина Бабинцева