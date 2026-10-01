500 листов на вынос

Арбитражный суд Новосибирской области отклонил иск ООО «НПК Интертек» к региональному УФАС, подтвердив факт недобросовестной конкуренции со стороны компании. Поводом для разбирательства стал корпоративный конфликт с АО «Геологика». Установлено, что ключевые сотрудники «Геологики» перед увольнением и переходом в «НПК Интертек» скопировали более 500 листов технической документации и чертежей, отправив их на личные электронные адреса. По мнению владельцев «Геологики», впоследствии разглашение коммерческой тайны повлекло отток контрагентов и убытки в виде упущенной выгоды. Теперь компания намерена взыскать с «НПК Интертек» 184 млн руб. ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Арбитражный суд Новосибирской области отказал компании «НПК Интертек» в иске к региональному УФАС, поставив точку в затяжном корпоративном конфликте с АО «Геологика». 28 сентября было опубликовано полное определение суда, который признал законным решение антимонопольной службы. В декабре прошлого года УФАС по жалобе «Геологики» доказало, что «НПК Интертек» нарушила закон «О защите конкуренции» (ч. 3 ст. 14.7), получив и использовав коммерческую тайну конкурента.

По данным ведомства, ключевые сотрудники АО «Геологика» перед переходом в «НПК Интертек» скопировали более 500 листов технической документации и чертежей, отправив их на личные почтовые ящики. «НПК Интертек» пыталось оспорить решение УФАС, однако суд встал на сторону регулятора. Теперь компания обязана прекратить использование спорной информации.

Суд также установил дополнительные обстоятельства, касающиеся владельца ООО «НПК Интертек». До создания собственной компании он работал в АО «Геологика», из которого уволился в 2023 году по соглашению сторон. На тот момент к бывшему сотруднику со стороны АО «Геологика» не было предъявлено никаких претензий, не проводилось дисциплинарных расследований и не было наложено взысканий.

Согласно материалам дела, бывшие сотрудники «Геологики», в том числе владелец «НПК Интертек» и перешедшие к нему специалисты, знали о существующих запретах и подписывали документы о неразглашении. Однако незадолго до увольнения они переслали чертежи оборудования с рабочих почт на личные адреса. Впоследствии представитель «НПК Интертек» направил эти же документы на «Ижевский механический завод “Молот”» — многолетнему поставщику «Геологики» — под видом вновь созданных разработок. Инженеры завода подтвердили идентичность деталей — совпадения сошлись не только в конструктивных решениях, но и в уникальных особенностях — в частности, в характерных ошибках, которые были допущены конструкторами «Геологики».

В результате, используя заимствованные изделия, «НПК Интертек» был признан победителем в закупке на поставку выпущенной продукции — установки для измерения проводимости пропантной пачки.

Владельцы «Геологики» оценивают свои убытки в виде упущенной выгоды и оттока контрагентов в 184 млн руб. В марте компания подала иск о взыскании этой суммы, однако на время разбирательств с УФАС дело было приостановлено. Теперь же «Геологика» намерена его возобновить.

По мнению старшего юриста компании «Рустам Курмаев и партнеры» Владислава Гейтса, шансы на отмену решения суда крайне малы. Он поясняет, что законность ранее выданного обществу предупреждения УФАС уже подтверждена судами. Факт пересылки сведений, составляющих коммерческую тайну, на личную почту установлен судом общей юрисдикции, а идентичность чертежей подтверждена заключением специалиста.

Главный аргумент в деле — заключение специалиста о полной идентичности чертежей, согласен судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев. Он обращает внимание, что в чертежах «НПК Интертек» сохранены даже незначительные, но характерные ошибки конструктора «Геологики». Для доказывания копирования это почти неопровержимый аргумент: случайно повторить чужие ошибки при самостоятельной разработке практически невозможно. «Между тем побороться все же имеет смысл, и слабые места при желании отыскать можно — первое, вокруг чего будет строиться апелляционная жалоба — вопрос о грифе “коммерческая тайна”»,— полагает Александр Терентьев.

Как отмечает глава «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова, после подтверждения факта нарушения антимонопольного законодательства фокус спора смещается. Основная юридическая интрига теперь заключается не в том, было ли нарушение, а в том, какие именно экономические последствия оно повлекло. Ключевой задачей для сторон становится доказательство конкретной суммы убытков.

Лолита Белова