В «Столешники Хаус» прошел вечер благотворительности Meet For Charity

24 сентября в историческом особняке «Столешники Хаус» в центре Москвы открылся новый дом благотворительного аукциона Meet for Charity — на пятом, мансардном этаже. Вечер начался с приветствия основательницы проекта Ольги Флер, а закрытый благотворительный аукцион провела Ксения Собчак. Среди лотов были встречи с Паулиной Андреевой, Юлией Пересильд, Данилой Козловским и Аркадием Дворковичем, выходные в The Carlton, ужин от Владимира Мухина в White Rabbit, бутсы с автографом Усмана Дембеле и картина Марино Марини из коллекции Зои Галеевой. Финальным лотом, который представил Андрей Малахов, стал арт-объект — бобер 12 STOREEZ; его передадут в центр современного искусства «Сияние» в Апатитах. Собранные средства направят фондам-партнерам — «Чистые души», «Линия жизни», «Семья вместе» и Фонду борьбы с лейкемией. Новое пространство задумано как место личных встреч меценатов с участниками аукционов и закрытых мероприятий — лекториев, ужинов и бранчей.

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