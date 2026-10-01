Сулеймана Керимова переизбрали сенатором от Дагестана

Сулейман Керимов наделен полномочиями сенатора от Народного собрания Дагестана. Его назначили на пост единогласным решением депутатов, передает «Интерфакс».

Господин Керимов представляет Дагестан в Совете федерации с 2008 года. В 1999–2007 годах был депутатом Госдумы. Входил в комитеты по финансовым рынкам, а также по регламенту и организации парламентской деятельности.

Выборы в России прошли с 18 по 29 сентября. По их итогам в состав Народного собрания Дагестана восьмого созыва прошли 90 депутатов, из них большинство (69) — из «Единой России». В Совфед также прошел бывший глава Дагестана Сергей Меликов — он назначен сенатором от Брянской области.