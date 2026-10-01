Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Сулеймана Керимова переизбрали сенатором от Дагестана

Сулейман Керимов наделен полномочиями сенатора от Народного собрания Дагестана. Его назначили на пост единогласным решением депутатов, передает «Интерфакс».

Господин Керимов представляет Дагестан в Совете федерации с 2008 года. В 1999–2007 годах был депутатом Госдумы. Входил в комитеты по финансовым рынкам, а также по регламенту и организации парламентской деятельности.

Выборы в России прошли с 18 по 29 сентября. По их итогам в состав Народного собрания Дагестана восьмого созыва прошли 90 депутатов, из них большинство (69) — из «Единой России». В Совфед также прошел бывший глава Дагестана Сергей Меликов — он назначен сенатором от Брянской области.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд