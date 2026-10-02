Кризис пахнет нефтью

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам «Эйлер» Андрей Полищук

Фото: Пресс-служба «Эйлер» Старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам «Эйлер» Андрей Полищук

Фото: Пресс-служба «Эйлер»

Главная черта нынешнего энергетического кризиса — дефицит нефтепродуктов, который транслировался в рекордные крэк-спреды (разница в стоимости топлива и сырья.— “Ъ”). В сентябре средний крэк-спред на дизель на европейском хабе ARA превысил $89 за баррель, обновив весенний максимум. Средний крэк-спред на дизель в США (к сорту WTI) взлетел выше $102 за баррель.

Ситуация стала результатом нескольких факторов. Первый — резкое сокращение поставок с Ближнего Востока в июле в результате прекращения перемирия между США и Ираном, активизация йеменских хуситов в Красном море и перебои работы трубопровода Восток-Запад. Второй — ограничения на поставки дизеля из России, второго по величине экспортера в мире. Третий — исчерпание мировых запасов, которые весной частично компенсировали перебои в экспорте. Коммерческие запасы бензина и дистиллятов в США с начала лета находятся ниже минимальных уровней за 2020–2025 годы, европейские запасы нефтепродуктов на хабе ARA на июль составили 32 млн баррелей: на 22% меньше, чем годом ранее.

Мощности для увеличения выпуска нефтепродуктов, в частности дизтоплива, в мире ограничены. Загрузка американских НПЗ почти 15 недель подряд держится выше 95%. Это максимум с 1997-98 годов. Вероятно, сохранение высоких крэк-спредов приведет к переносу плановых ремонтов НПЗ в США с осени на более поздний срок. Аналогичная ситуация характерна для Европы, где загрузка НПЗ составляет 90%, что на 9 процентных пунктов выше, чем в среднем за последние шесть лет. Физический дефицит транслировался и в рост розничных цен. В США по состоянию на 21 сентября розничная стоимость дизеля увеличилась до $6,51 за галлон, обновив исторический максимум. Европейские цены по итогам августа выросли почти на 24% год к году и на 14% в сравнении с июлем. Китай с 25 сентября также повысил розничные цены на бензин и дизельное топливо. Но госрегулирование в любом случае не позволяет китайским переработчикам в полной мере реализовать выгоды от рекордных крэк-спредов.

Пик топливного кризиса, вероятно, еще впереди.

США продолжают отбор нефти из стратегических резервов в пользу коммерческих запасов. При текущих темпах стратегические резервы США к декабрю достигнут 243 млн баррелей — минимального уровня с начала 1980-х годов. При этом администрация Дональда Трампа рассматривает запрет экспорта дизельного топлива на 90 дней.

В лучшую сторону ситуацию способно изменить восстановление поставок нефтепродуктов через Ормузский пролив и увеличение экспорта Саудовской Аравии через терминалы в Красном море. Другие важные факторы — скорость возвращения российского дизеля на мировые рынки и экспортная политика Китая. Китайские власти предоставляют квоты на экспорт нефтепродуктов при условии обеспечения запасов на уровне конца февраля 2026 года. Сокращение запасов может привести к новому запрету на экспорт, который уже вводился в КНР после начала конфликта на Ближнем Востоке.

Учитывая истощение мировых запасов, шоки на топливных рынках могут стать ежегодными, так как небольшое удлинение логистических цепочек или всплеск спроса в высокий сезон будут отражаться в дефиците и резком росте цен. В выигрыше окажутся интегрированные нефтекомпании с развитым downstream-сегментом, а в проигрышном положении — перевозчики, авиакомпании и электробытовые организации на рынках с регулируемыми тарифами.

Андрей Полищук, старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам «Эйлер»