Правительство предложило удвоить размер административных штрафов
Правительство РФ внесло в Госдуму масштабный законопроект об ужесточении административных наказаний. Предлагается пересмотреть размер штрафов по 29 статьям КоАП РФ, в том числе по самым «народным» — о распитии алкоголя на улицах, появлении в нетрезвом виде и курении в общественных местах, а также о мелком хулиганстве. Ежегодно по таким статьям выписывается до миллиона протоколов.
По ч.1 ст. 20.2 о нарушении правил проведения митингов граждан предлагается штрафовать на 15–20 тыс. руб. (сейчас 10–20 тыс.), а максимальную санкцию для юрлиц поднять со 100 тыс. до 200 тыс. руб. За организацию митинга и пикета без уведомления властей (по ч. 2 ст. 20.2) предлагается поднять санкции для граждан до 30–50 тыс. руб. (сейчас 20–30 тыс.), а для юрлиц — до 130–370 тыс. руб. (сейчас 70–200 тыс.).
В правительстве РФ поясняют, что «в среднем» предлагают увеличить размер действующих штрафов в два раза. При этом удвоение затрагивает и самые «народные» статьи КоАП РФ.
Подробнее — в материале «Курение, распитие и хулиганка дорожают».
Для повседневных нарушений законопроект предусматривает новые диапазоны штрафов, а не единую фиксированную сумму. За курение, распитие алкоголя в общественных местах и появление в нетрезвом виде предлагается установить 1–3 тыс. руб. вместо 0,5–1,5 тыс., за мелкое хулиганство — 1–2 тыс. вместо 0,5–1 тыс.; неповиновение полицейскому при хулиганстве может повлечь штраф 3–7,5 тыс. руб. вместо нынешних 1–2 тыс.
Пересмотр охватывает и административные требования, не связанные напрямую с поведением в общественных местах: штраф за проживание без паспорта или по недействительному документу предлагают поднять до 4–6 тыс. руб., а в Москве и Санкт-Петербурге — до 6–10 тыс. руб. В правительстве объясняют повышение тем, что по многим популярным статьям число нарушений снижается после введения предупреждений за некоторые бытовые проступки и более частой переквалификации мелкого хулиганства в уголовное.
При этом статья о распитии алкоголя остается массовой даже на фоне снижения показателей: в 2025 году по ней составили 885,8 тыс. протоколов, тогда как в 2021 и 2022 годах их число достигало 1,2 млн. Поэтому предлагаемый пересмотр касается санкций по нормам, которые применяются к большому числу граждан, а не только редких составов.