Правительство предложило удвоить размер административных штрафов

Правительство РФ внесло в Госдуму масштабный законопроект об ужесточении административных наказаний. Предлагается пересмотреть размер штрафов по 29 статьям КоАП РФ, в том числе по самым «народным» — о распитии алкоголя на улицах, появлении в нетрезвом виде и курении в общественных местах, а также о мелком хулиганстве. Ежегодно по таким статьям выписывается до миллиона протоколов.

По ч.1 ст. 20.2 о нарушении правил проведения митингов граждан предлагается штрафовать на 15–20 тыс. руб. (сейчас 10–20 тыс.), а максимальную санкцию для юрлиц поднять со 100 тыс. до 200 тыс. руб. За организацию митинга и пикета без уведомления властей (по ч. 2 ст. 20.2) предлагается поднять санкции для граждан до 30–50 тыс. руб. (сейчас 20–30 тыс.), а для юрлиц — до 130–370 тыс. руб. (сейчас 70–200 тыс.).

В правительстве РФ поясняют, что «в среднем» предлагают увеличить размер действующих штрафов в два раза. При этом удвоение затрагивает и самые «народные» статьи КоАП РФ.

Подробнее — в материале «Курение, распитие и хулиганка дорожают».