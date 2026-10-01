Овечкин занял третье место в рейтинге лучших первых номеров драфта в НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) представила рейтинг лучших игроков, выбранных на драфте под первым номером. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин занял в нем третье место.
Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ
Нападающий был выбран «Вашингтоном» на драфте 2004 года. По итогам дебютного сезона-2005/06 он стал обладателем Calder Trophy — приза, вручаемого лучшему новичку. В составе «Кэпиталс» Александр Овечкин завоевал Кубок Стэнли в 2018 году. 41-летний россиянин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 шайб.
Рейтинг возглавил канадец Марио Лемье, выбранный «Питтсбург Пингвинс» в 1984 году. Второе место занял его соотечественник Сидни Кросби, задрафтованный тем же клубом в 2005 году. Также в список включены Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерс», 2015); Дени Потвен («Нью-Йорк Айлендерс», 1973); Патрик Кейн («Чикаго Блэкхокс», 2007); Ги Лефлер («Монреаль Канадиенс», 1971); Нейтан Маккиннон («Колорадо Эвеланш», 2013); Майк Модано («Миннесота Норт Старс», 1988) и Макклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс», 2024).
Драфт — церемония передачи прав молодых хоккеистов профессиональным клубам НХЛ. Из российских игроков под первым номером также были выбраны Илья Ковальчук («Атланта Трэшерс», 2001) и Наиль Якупов («Эдмонтон», 2012).
В 2025 году Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Сейчас на счету Овечкина 897 голов в регулярных чемпионатах, и его гол в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» был признан лучшим в прошедшем сезоне НХЛ. В 2017 году Александр Овечкин был включен в список 100 величайших игроков НХЛ. Клуб «Вашингтон Кэпиталс» в 2025 году сообщил, что американские фермеры создали на кукурузном поле лабиринт в честь рекорда Овечкина.