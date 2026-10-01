Овечкин занял третье место в рейтинге лучших первых номеров драфта в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) представила рейтинг лучших игроков, выбранных на драфте под первым номером. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин занял в нем третье место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Нападающий был выбран «Вашингтоном» на драфте 2004 года. По итогам дебютного сезона-2005/06 он стал обладателем Calder Trophy — приза, вручаемого лучшему новичку. В составе «Кэпиталс» Александр Овечкин завоевал Кубок Стэнли в 2018 году. 41-летний россиянин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 шайб.

Рейтинг возглавил канадец Марио Лемье, выбранный «Питтсбург Пингвинс» в 1984 году. Второе место занял его соотечественник Сидни Кросби, задрафтованный тем же клубом в 2005 году. Также в список включены Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерс», 2015); Дени Потвен («Нью-Йорк Айлендерс», 1973); Патрик Кейн («Чикаго Блэкхокс», 2007); Ги Лефлер («Монреаль Канадиенс», 1971); Нейтан Маккиннон («Колорадо Эвеланш», 2013); Майк Модано («Миннесота Норт Старс», 1988) и Макклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс», 2024).

Драфт — церемония передачи прав молодых хоккеистов профессиональным клубам НХЛ. Из российских игроков под первым номером также были выбраны Илья Ковальчук («Атланта Трэшерс», 2001) и Наиль Якупов («Эдмонтон», 2012).

Арнольд Кабанов