Армения не получала сигналов о повышении цены на российский газ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что власти страны не получали от России сигналов о повышении цены на поставляемый газ.
«Когда будет такой сигнал, ситуация, тогда подумаем. Да, мы и сейчас думаем, как управлять ситуацией, если таковая возникнет»,— сказал господин Пашинян на брифинге.
Около 80% всего объема потребляемого газа Армения закупает у России. В 2013 году Москва и Ереван подписали соглашение, которое устанавливает фиксированную цену на российский газ — $177,5 за 1 тыс. куб. м. Документ был заключен на неопределенный срок. В мае 2026-го, как писал «Ъ», Минэнерго России пригрозило властям Армении в одностороннем порядке приостановить или денонсировать соглашение.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ереван отключают от ЕС».
Угроза приостановки соглашения сама по себе не означает немедленного роста цен для потребителей: по состоянию на 11 июня 2026 года поставки российского газа в Армению продолжались в штатном режиме. При этом «Газпром» владеет газотранспортной системой и распределительными сетями страны и продает газ своей армянской дочерней структуре, которая будет вынуждена повышать тарифы для потребителей.
Однако при отказе от действующего режима Еревану будет сложно быстро заменить российский ресурс, а переход на альтернативные поставки, по оценке аналитиков, почти наверняка приведет к удорожанию топлива и газа.