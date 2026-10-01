Армения не получала сигналов о повышении цены на российский газ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что власти страны не получали от России сигналов о повышении цены на поставляемый газ.

«Когда будет такой сигнал, ситуация, тогда подумаем. Да, мы и сейчас думаем, как управлять ситуацией, если таковая возникнет»,— сказал господин Пашинян на брифинге.

Около 80% всего объема потребляемого газа Армения закупает у России. В 2013 году Москва и Ереван подписали соглашение, которое устанавливает фиксированную цену на российский газ — $177,5 за 1 тыс. куб. м. Документ был заключен на неопределенный срок. В мае 2026-го, как писал «Ъ», Минэнерго России пригрозило властям Армении в одностороннем порядке приостановить или денонсировать соглашение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ереван отключают от ЕС».