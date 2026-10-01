В парке «Семья» в Нижнекамске установили железобетонное укрытие, рассчитанное на 20 человек. Об этом сообщил глава города Радмир Беляев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В парке Нижнекамска установили укрытие на 20 человек

Фото: Telegram-канал главы Нижнекамска Радмира Беляева В парке Нижнекамска установили укрытие на 20 человек

Фото: Telegram-канал главы Нижнекамска Радмира Беляева

По его словам, конструкция предназначена для защиты людей от осколков и ударной волны. Проект стал пилотным для Татарстана.

Власти планируют изучить опыт эксплуатации первого объекта и рассмотреть установку таких укрытий в других парках и скверах города. Аналогичные конструкции также предлагают использовать на предприятиях и промышленных территориях в качестве дополнительных укрытий для сотрудников.

Ранее сообщалось, что Нижнекамск изучит опыт Белгорода по обеспечению безопасности при атаках БПЛА.

Анна Кайдалова