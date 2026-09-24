Нижнекамск изучит опыт Белгорода по обеспечению безопасности при атаках БПЛА

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев посетил Белгород, чтобы изучить организацию защиты населения и работу городских служб в экстренных ситуациях. Об этом мэр города сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Нижнекамска Радмир Беляев

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ Глава Нижнекамска Радмир Беляев

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

С мэром Белгорода Валентином Демидовым они обсудили системы оповещения, работу ЕДДС, коммунальных служб и порядок действий во время атак БПЛА.

Господин Беляев также ознакомился с работой комплекса «Безопасный город», системой укрытий и защитными сооружениями. Он осмотрел укрытие в подвальном помещении одной из школ города и организацию действий учеников и сотрудников при сигнале опасности.

Кроме того, представители Нижнекамска изучили защиту и резервирование систем электро- и теплоснабжения, а также систему резервного энергоснабжения многоквартирных домов. По словам господина Беляева, отдельные решения планируют применять в Нижнекамске.

Анна Кайдалова