Посол Израиля в РФ Одед Йосеф прокомментировал “Ъ” инцидент на рейсе Flydubai

Власти Израиля квалифицировали произошедшее на борту самолета Flydubai, который выполнял полет из Дубая в Тель-Авив 30 сентября и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии из-за нападения на пилота, как попытку теракта. Посол Израиля в России Одед Йосеф заявил в интервью корреспонденту “Ъ” Нилу Кербелову, что совершивший нападение член экипажа по всем признакам умышленно выбрал рейс с израильтянами на борту и что случившееся выглядит как попытка подорвать «Соглашения Авраама» — процесс нормализации отношений между Израилем и странами арабского мира.

— Какова официальная версия Израиля по поводу произошедшего на рейсе Flydubai?

— Расследование все еще продолжается. Но на основе имеющейся сейчас информации, полученной в основном от тех, кто был на борту, и данных, которые были нам предоставлены, становится совершенно очевидно, что это была попытка совершить террористическую атаку против израильтян. То, что террорист решил действовать на самолете эмиратской компании, не было случайностью. Я думаю, что главной целью этого террориста было развернуть террористическую кампанию против израильтян, а также подорвать дух «Соглашений Авраама».

Подробнее — в интервью «Ъ».