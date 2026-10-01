Посол Израиля в РФ Одед Йосеф прокомментировал “Ъ” инцидент на рейсе Flydubai
Власти Израиля квалифицировали произошедшее на борту самолета Flydubai, который выполнял полет из Дубая в Тель-Авив 30 сентября и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии из-за нападения на пилота, как попытку теракта. Посол Израиля в России Одед Йосеф заявил в интервью корреспонденту “Ъ” Нилу Кербелову, что совершивший нападение член экипажа по всем признакам умышленно выбрал рейс с израильтянами на борту и что случившееся выглядит как попытка подорвать «Соглашения Авраама» — процесс нормализации отношений между Израилем и странами арабского мира.
— Какова официальная версия Израиля по поводу произошедшего на рейсе Flydubai?
— Расследование все еще продолжается. Но на основе имеющейся сейчас информации, полученной в основном от тех, кто был на борту, и данных, которые были нам предоставлены, становится совершенно очевидно, что это была попытка совершить террористическую атаку против израильтян. То, что террорист решил действовать на самолете эмиратской компании, не было случайностью. Я думаю, что главной целью этого террориста было развернуть террористическую кампанию против израильтян, а также подорвать дух «Соглашений Авраама».
Подробнее — в интервью «Ъ».
«Соглашения Авраама» создавались не только как дипломатическая рамка: в 2020 году соглашения Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Марокко при поддержке США сопровождались договоренностями об открытии посольств, прямых рейсах и развитии связей в разных сферах. Поэтому в изложенной Израилем версии инцидента под угрозой оказывается практический канал нормализации — возможность поддерживать прямые контакты, а не только политическая декларация.
Для авиации важным элементом этой конструкции стало изменение региональных маршрутов. Саудовская Аравия, не присоединившаяся к соглашениям, разрешила израильским самолетам пересекать свое воздушное пространство, что сократило время полетов в Абу-Даби и Юго-Восточную Азию. К декабрю 2021 года Израиль и ОАЭ также заключили десятки соглашений о сотрудничестве в кибербезопасности, торговле, туризме, культуре, здравоохранении и спорте.
При подтверждении умышленного характера произошедшего речь будет идти о посягательстве на один из конкретных механизмов, через которые нормализация стала повседневным взаимодействием между Израилем и арабскими странами: безопасные прямые поездки и связанные с ними деловые и общественные контакты.