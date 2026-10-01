В Екатеринбурге на месяц перекрыли часть Сибирского тракта у «Калины»

В Екатеринбурге на месяц перекрыли левый проезд Сибирского тракта возле концерна «Калина». Ограничение будет действовать с 1 по 31 октября. На этот период движение организуют по встречной полосе правого проезда, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Екатеринбурга Фото: Администрация Екатеринбурга

«Также будут открыты проезды от Сибирского тракта в сторону Куйбышева и от Куйбышева с выездом на Сибирский тракт в сторону Восточной. Проезд по улице Яламова станет односторонним — от Сибирского тракта в сторону переулка Базового»,— добавили в мэрии.

Из-за изменения схемы движения скорректируют маршруты общественного транспорта. Автобусы №71 и №76 при движении из города направлены по улицам: Сибирский тракт — Яламова — переулок Базовый — подъем на эстакаду по Комсомольской — далее по маршруту. В обратном направлении — без изменений.

Как пояснили в мэрии, на данном участке строители разберут существующее дорожное покрытие, демонтируют элементы благоустройства и средства организации движения, проложат сети дождевой канализации, освещения и светофорного регулирования. Также запланированы реконструкция горловин колодцев инженерных сетей, устройство дорожного покрытия, бортовых камней и тротуаров, а также озеленение.

Строительство объекта ведется с 2021 года и разделено на пять этапов: обновленная развязка свяжет между собой и с другими частями города микрорайоны Синие Камни, ЖБИ и Втузгородок. Проект предусматривает обустройство путепроводов общей протяженностью 2,2 км и более 10 км улично-дорожной сети. Средняя скорость прохождения транспорта на путепроводе вырастет до 75 км/ч.

Завершить строительство развязки и благоустройство прилегающей территории планируется в ноябре.

Полина Бабинцева