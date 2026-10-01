В пространстве «Синара Арт» открылась персональная выставка Риты Хаак

На площадке «Синара Арт» в Екатеринбурге открыли персональную выставку Риты Хаак «Цветочный лес». Проект раскрывает авторскую вселенную и построен как путешествие по следам художника-исследователя — от мастерской, где рождаются образы, до фантастического леса с его жителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Персональная выставка Риты Хаак «Цветочный лес» Фото: София Паникова Персональная выставка Риты Хаак «Цветочный лес» Фото: София Паникова Художница Рита Хаак Фото: София Паникова Персональная выставка Риты Хаак «Цветочный лес» Фото: София Паникова Персональная выставка Риты Хаак «Цветочный лес» Фото: София Паникова Художница Рита Хаак Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 6 Персональная выставка Риты Хаак «Цветочный лес» Фото: София Паникова Персональная выставка Риты Хаак «Цветочный лес» Фото: София Паникова Художница Рита Хаак Фото: София Паникова Персональная выставка Риты Хаак «Цветочный лес» Фото: София Паникова Персональная выставка Риты Хаак «Цветочный лес» Фото: София Паникова Художница Рита Хаак Фото: София Паникова

Рита Хаак — междисциплинарная художница. Родилась в 1988 году в Ленинграде (Санкт-Петербург), но живет и работает в Екатеринбурге. Рисовать начала в 2012 году. Помимо живописи, керамики, линогравюры, шелкографии и витража Тиффани она работает с папье-маше, вышивкой и гипсом. Рита Хаак входит в сообщество уличных художников Екатеринбурга. В 2020 году она впервые вынесла керамику на улицы («Полипы на стене»), в 2021 году появился «Памятник цветам» в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. В центре ее художественной практики — авторская вселенная, наполненная мифическими существами, растениями, предметами и символами. Работы Риты Хаак находятся в частных коллекциях России и за рубежом.

Экспозицию «Цветочный лес» открывает детально воссозданная мастерская. В этой части посетители могут трогать и внимательно разглядывать старые альбомы, незавершенные произведения, керамические плитки, гравюры, матрицы и другие вещи из рабочего пространства художницы. Сначала зритель может погрузиться в рабочую атмосферу и уже отсюда отправляться в волшебный мир.

«Мне важно сохранить ощущение открытия. Этот мир не придуман целиком заранее — я сама постепенно узнаю его жителей, нахожу новые территории и устанавливаю связи между ними»,— рассказала художница Рита Хаак.

В экспозиции соединены керамика, вышивка, линогравюра, шелкография, гипсовая скульптура и живопись. Чтобы охватить все части волшебного мира, Рита Хаак подготовила специальную карту регионов. Работы не подписаны, информация о произведениях собрана на планшетах в каждой комнате.

В первой части зрителя встретят огромные растения во всю стену, клумба с керамическими цветами, вышивка, картины и скульптуры. Стеклянный занавес из цветов создает стену, через которую невозможно пройти. Так посетителя заставляют изменить свои маршрут и начать исследовать выставку заново.

Продолжает экспозицию серия работ, на которой можно ближе рассмотреть главных жители леса — «рогачей», похожих на драконов, и «лохмачей», напоминающих котов. За ними видно «Птичью долину», откуда птицы наблюдают за миром сверху, сквозь облака. Это пространство отделено от зрителя полупрозрачным занавесом.

Завершает маршрут остров хищных растений из Ночного моря, которые «чавкают дурными снами».

Выставку можно посетить до 10 января.

София Паникова