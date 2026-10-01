Нижегородскую компанию оштрафовали за взятку бывшему вице-мэру

Компания ГК «Нижегородский партнер» оштрафована на 500 тыс. руб. за взятку бывшему вице-мэру Нижнего Новгорода Сергею Егорову. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году учредитель ООО ГК «Нижегородский партнер» Евгений Купцов и еще один предприниматель передали Сергею Егорову 120 тыс. руб. за организацию нелегальных парковок в Ленинском и Приокском районах Нижнего Новгорода. Деньги передавали через руководителей городского предприятия «Муниципальная недвижимость» Артема Савина и дирекции по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества Дениса Ширяева. Они проходили по уголовному делу как свидетели. Сергея Егорова оштрафовали за взятку на 4,5 млн руб.

В отношении ООО ГК «Нижегородский партнер» возбудили административное дело о незаконном вознаграждении от имени юрлица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Компания оплатила штраф, добавили в прокуратуре.

Владимир Зубарев