В Воронеже хотят увеличить стоимость проезда на транспорте до 46 рублей

Подготовлены документы регионального министерства тарифного регулирования о повышении стоимости проезда в общественном транспорте на территории Воронежа до 46 руб. при наличном расчете и до 43 руб. при оплате по карте. Соответствующий приказ ведомства может вступить в силу в день его официального опубликования. Аналогичный тариф предполагается установить на провоз багажа, длина, ширина и высота которого в сумме превышает 120 см, но не больше 180 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В настоящее время проезд в Воронеже стоит 37 руб. при безналичном расчете и 40 руб. наличными. Таким образом единовременная прибавка может составить 6 руб. или 15% при наличной оплате. Как сообщал «Ъ-Черноземье», последнее изменение тарифов произошло в июле 2025 года. Предыдущие цены составляли 31 руб. и 33 руб.

Минтарифов также подготовило документы о повышении стоимости проезда в общественном транспорте в пределах других границ городских поселений и городских округов Воронежской области (кроме Воронежа). Новый тариф хотят установить на уровне 29 руб. при безналичной оплате и 31 руб. наличными. Сейчас он составляет 25 и 27 руб. соответственно.

при безналичной оплате и наличными. Сейчас он составляет 25 и 27 руб. соответственно. Тариф на перевозки пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок вне городских поселений предполагается поднять с 3,4 до 3,9 руб. за один пассажиро-километр. Провоз багажа, как и ранее, будет стоить 15% от стоимости проезда.

Стоит отметить, что на этой неделе, 1 октября, должно состояться открытое заседание правления министерства тарифного регулирования Воронежской области по вопросу установления новой стоимости проезда на транспорте. На заседание приглашены представители СМИ.

Основными факторами подорожания проезда называют стоимость горюче-смазочных материалов, рост цен на запчасти, необходимость индексации зарплат водителей и обслуживающего персонала, а также повышение качества обслуживания пассажиров.

Денис Данилов