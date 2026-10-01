Прививки от гриппа планируют поставить 29,9 тыс. сотрудникам СвЖД

Свердловская железная дорога (СвЖД) начала сезонную вакцинацию против гриппа. В текущем году планируется привить 29,9 тыс. сотрудников магистрали — около 70% от общего числа персонала дороги, а среди лиц из групп риска охват достигнет 75%, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Медицинские учреждения сети «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге, Перми, Тюмени, Сургуте и Новом Уренгое, а также их филиалы в других населенных пунктах, уже приступили к вакцинации железнодорожников и пациентов, прикрепленных по полису ОМС.

Прививка в первую очередь рекомендована персоналу, работающему с массовым потоком людей, включая сотрудников вокзалов и поездов, кассиров и медиков. Особое внимание уделяется специалистам, обеспечивающим движение: диспетчерам, машинистам, помощникам машинистов, монтерам пути, осмотрщикам вагонов, энергетикам и связистам. По итогам прошлого эпидсезона случаев гриппа среди вакцинированных сотрудников СвЖД не было.

Сделать прививку можно бесплатно. Иммунизацию рекомендуется проходить в сентябре или октябре, поскольку пик заболеваемости обычно приходится на ноябрь.

Ирина Пичурина