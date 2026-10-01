Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В самарском аэропорту из-за ограничений задержаны 10 рейсов на вылет и прилет

Задержка прибытия и отправления десяти рейсов произошла в международном аэропорту Курумоч в Самаре днем в четверг, 1 октября. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В частности, задерживается отправление самолетов из Самары в Анталью, Москву и Сочи. Также отложено прибытие в Самару рейсов из Антальи, Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

В настоящее время в Самарской области действует режим «Беспилотная опасность». Также он объявлен в Ульяновской области: небо над регионом закрыто.

Георгий Портнов