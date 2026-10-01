В самарском аэропорту из-за ограничений задержаны 10 рейсов на вылет и прилет
Задержка прибытия и отправления десяти рейсов произошла в международном аэропорту Курумоч в Самаре днем в четверг, 1 октября. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
В частности, задерживается отправление самолетов из Самары в Анталью, Москву и Сочи. Также отложено прибытие в Самару рейсов из Антальи, Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.
В настоящее время в Самарской области действует режим «Беспилотная опасность». Также он объявлен в Ульяновской области: небо над регионом закрыто.