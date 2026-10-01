Редкую карточку с покемоном Пикачу продали на аукционе за $8,4 млн
Карточку по популярной аниме-франшизе Pokemon продали за $8,4 млн на аукционе Fanatic Collection, пишут Toy People News и GamesRadar. Она заняла второе место по цене среди когда-либо проданных карточек по Pokemon — рекорд в $16,5 млн был поставлен в феврале текущего года.
Фото: Fanatic Collection
На карточке Raincoat Pikachu изображен Пикачу в дождевике и под зонтом. Она была выпущена в 2015 году. На карточках этой серии разместили изображения победителей специального конкурса по игре Pokemon Art Academy. Дизайн Raincoat Pikachu создал художник Фудзисима. Всего было выпущено лишь 100 карточек Raincoat Pikachu, они никогда не поступали в розничную продажу.
Высокая цена карточки Raincoat Pikachu связана с её дефицитом как промо-выпуска: такие карточки не поступают в обычную розницу, и их стоимость формируется на вторичном рынке. Аналогичный механизм наблюдался в январе 2024 года, когда лимитированные карточки с Пикачу, выдававшиеся в музее Ван Гога, перепродавались на eBay по цене до €900. После этого музей был вынужден ограничить выдачу одной карточкой на человека.
Для Raincoat Pikachu аукцион стал площадкой, где редкость выпуска могла быть напрямую сопоставлена с готовностью коллекционеров платить. Этот механизм объясняет, почему отдельная карточка из популярной франшизы может стоить значительно дороже массового сувенира с тем же персонажем.