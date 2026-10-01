Редкую карточку с покемоном Пикачу продали на аукционе за $8,4 млн

Карточку по популярной аниме-франшизе Pokemon продали за $8,4 млн на аукционе Fanatic Collection, пишут Toy People News и GamesRadar. Она заняла второе место по цене среди когда-либо проданных карточек по Pokemon — рекорд в $16,5 млн был поставлен в феврале текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fanatic Collection Фото: Fanatic Collection

На карточке Raincoat Pikachu изображен Пикачу в дождевике и под зонтом. Она была выпущена в 2015 году. На карточках этой серии разместили изображения победителей специального конкурса по игре Pokemon Art Academy. Дизайн Raincoat Pikachu создал художник Фудзисима. Всего было выпущено лишь 100 карточек Raincoat Pikachu, они никогда не поступали в розничную продажу.

Яна Рождественская