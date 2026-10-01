«Т-Технологии» оценили банк «Точка» почти в 85 млрд рублей

Совет директоров «Т-Технологий» оценил 100% банка «Точка» для консолидации в 84,8 млрд. руб. (.pdf). Технологическая компания планирует завершить сделку до конца года.

Для консолидации «Т-Технологии» будут использовать смешанную форму сделки. 36% стоимости компания выплатит деньгами. 64% будет оплачено акциями «Т-Технологий» — допэмиссия по цене 320 руб. за акцию пройдет по закрытой подписке в пользу владельца банка «Точка». Премия к текущим рыночным котировкам составляет 27%.

По оценкам совета директоров, для допэмиссии потребуется разместить 170 млн акций. Половина из них останется внутри группы, а реальное увеличение числа ценных бумаг составит около 85 млн — 3,2% от их общего количества.

Председатель совета директоров «Т-Технологий» Алексей Малиновский считает, что консолидация окупится с доходностью выше 30%. В компании также ожидают, что совокупный размер дивидендов в 2026 году увеличится более чем на 20%.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Точку" ставить рано».