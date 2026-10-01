Суд заблокировал торги мэрии Омска по КРТ в Центральном округе

Арбитражный суд Омской области удовлетворил ходатайство о принятии обеспечительных мер и запретил мэрии Омска проводить аукцион по комплексному развитию территории (КРТ) в границах улиц 7-я Северная — Герцена — 3-я Северная — Осоавиахимовская. Площадь спорного участка составляет 2,34 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

С иском в суд обратились ООО «Технологии молочного животноводства» и индивидуальный предприниматель Ольга Уманец. Они требуют признать незаконным распоряжение департамента архитектуры о проведении торгов. Бизнесмены заявляют, что в зону масштабной жилой застройки попал земельный участок, который находится у них в долгосрочной аренде до 2032 года. На этой территории планировалось строительство офисного здания — в проектирование и подключение к сетям уже вложены значительные средства, а на имущество оформлено обременение.

Кроме того, истцы указывают на неадекватную, по их мнению, стартовую цену лота — 760,4 тыс. руб., что в сотни раз ниже рыночной стоимости.

Арбитражный суд запретил департаменту архитектуры и оператору торгов проводить любые действия по аукциону — от приема заявок до подведения итогов и заключения договора. Мера будет действовать до вступления в законную силу итогового решения по делу. Следующее заседание назначено на 22 октября.

Извещение об аукционе было опубликовано на портале «ГИС Торги», прием заявок проходил с 14 по 28 сентября, а подведение итогов планировалось 7 октября. Победитель торгов должен был возвести на участке не менее 17,4 тыс. кв. м жилья в течение 10 лет.

Лолита Белова