Дегтярев: сборная России выступит на Европейских играх-2027 с флагом и гимном
Российские спортсмены примут участие в Европейских играх 2027 года с национальной символикой. Об этом министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«В следующем году мы готовимся к Европейским играм. Наша сборная готовится, допущена и под флагом поедет. Правда, было выступление некоторых шизиков, почему Россию не допустили на Азиатские игры. Потому что мы являемся членом Европейских олимпийских комитетов»,— приводит ТАСС слова господина Дегтярева, который также возглавляет Олимпийский комитет России.
IV Европейские игры пройдут в Стамбуле с 16 по 27 июня. В программу войдут 26 дисциплин.
Возвращение российского флага и гимна зависит от статуса Олимпийского комитета России: согласно Олимпийской хартии, спортсмены страны, чей национальный олимпийский комитет не признан, не могут выступать под ее флагом. В августе 2025 года Михаил Дегтярев называл восстановление ОКР отправной точкой, после которой должна последовать юридическая работа по смягчению критериев допуска и подготовке «дорожной карты» возвращения национальной символики.
ОКР был отстранен Международным олимпийским комитетом осенью 2023 года после включения в его структуру олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В декабре 2025 года Дегтярев говорил, что восстановление ОКР в правах в МОК возможно к марту 2026 года.