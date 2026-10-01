Дегтярев: сборная России выступит на Европейских играх-2027 с флагом и гимном

Российские спортсмены примут участие в Европейских играх 2027 года с национальной символикой. Об этом министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«В следующем году мы готовимся к Европейским играм. Наша сборная готовится, допущена и под флагом поедет. Правда, было выступление некоторых шизиков, почему Россию не допустили на Азиатские игры. Потому что мы являемся членом Европейских олимпийских комитетов»,— приводит ТАСС слова господина Дегтярева, который также возглавляет Олимпийский комитет России.

IV Европейские игры пройдут в Стамбуле с 16 по 27 июня. В программу войдут 26 дисциплин.

Арнольд Кабанов