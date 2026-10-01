Трех родственников осудили в Кузбассе за обман 98 женщин на сайте знакомств

Центральный райсуд Кемерова признал отца и двух его сыновей из Кузбасса виновными еще по 16 эпизодам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сайте знакомств. Подсудимым назначили по пять лет обязательных работ, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В конце июня этого года фигурантов дела признали виновными по 98 аналогичным преступлениям. Одного из них приговорили к восьми годам условно и штрафу в 3 млн руб., двух его сообщников — к семи годам условно со штрафами в два и 2,5 млн руб. соответственно.

По версии следствия, с июня 2019 года по ноябрь 2022-го злоумышленники знакомились в интернете с женщинами из разных регионов России. Мошенники представлялись бизнесменами и убеждали жертв, что намерены создать серьезные отношения. После этого, говорится в сообщении суда, аферисты говорили собеседницам, что хотят направить им дорогостоящий подарок. При этом просили их оплатить доставку, обещая покрыть эти расходы впоследствии.

Женщины перечисляли деньги по указанным реквизитам, после чего общение прекращалось, установили правоохранители. Ущерб следствие оценивает более чем в 270 тыс. руб.

Александра Стрелкова