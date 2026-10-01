Экспертиза признала вменяемой обвиняемую в убийстве экс-мэра Самары

Психолого-психиатрическая экспертиза Екатерины Тарховой, которая обвиняется в убийстве своих дедушки и бабушки (экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи), не выявила психических расстройств и наркотической зависимости. Об этом говорится в документе, который зачитала представитель гособвинения на заседании по уголовному делу в Самарском областном суде в четверг, 1 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Сазонов / Коммерсантъ Фото: Андрей Сазонов / Коммерсантъ

Эксперт выяснил, что Екатерине Тарховой не требуется лечение. Кроме того, установлено, что во время убийства своих дедушки и бабушки она не была в состоянии аффекта.

Из материалов, которые огласила представитель прокуратуры, следует, что, по заключению эксперта, обвиняемая является истеричной, своенравной, авторитарной, бескомпромиссной личностью. При этом обвиняемая испытывает потребность нравиться окружающим. У нее завышенные требования, и она избегает ответственности, говорится в заключении эксперта.

Екатерина Тархова, 31-летняя внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова, проходит по делу как непосредственная исполнительница преступления. Ей вменяют убийство двух лиц из корыстных побуждений, надругательство над телами умерших, мошенничество, кражу, умышленное уничтожение имущества и подделку документов.

По версии следствия, с ноября 2024 по январь 2025 года Тархова вместе с соучастниками отравила 76-летних дедушку и его супругу Наталью, подмешав наркотик в их лекарственные капсулы. Затем тела заморозили жидким азотом, расчленили, а останки разбросали по мусорным контейнерам в Самаре.

Тела погибших официально так и не найдены, дело строится на косвенных доказательствах, показаниях 79 свидетелей и результатах более 40 экспертиз. После убийства Тархова похитила имущество дедушки и бабушки на сумму свыше 2 млн рублей, продала их автомобиль Toyota RAV4, пыталась получить дивиденды через подделанную доверенность на компанию «Новитрек». На суде она полностью признала вину в убийстве, но отрицала надругательство над телами. Сейчас Тархова находится под стражей.

Организатором преступления следствие считает Светлану Метревели, которая, по данным следствия, из Грузии дистанционно руководила действиями участников и давала им указания. Ей заочно предъявлено обвинение в пособничестве убийству двух лиц из корыстных побуждений, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Ее племянник Дмитрий Метревели выступал непосредственным участником: по версии следствия, он привез из Грузии ядовитое вещество, проник в квартиру Тарховых, связал жертв и участвовал в сокрытии следов. Оба Метревели покинули Россию и объявлены в международный розыск, суд заочно арестовал обоих, их дело выделено в отдельное производство.

Еще одна фигурантка дела, 79-летняя Таисия Киселева, мать Светланы Метревели, обвиняется в краже и мошенничестве: она помогала Екатерине Тарховой сбывать имущество погибших, в частности при продаже автомобиля Toyota RAV4 представлялась покупателю Натальей Тарховой. По версии следствия, Киселева также привезла из-за границы препарат, которым отравили пенсионеров. Она находится под домашним арестом.

Георгий Портнов