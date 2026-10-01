Смерть Ратко Младича накалила ситуацию перед всеобщими выборами Боснии

4 октября Боснии предстоят всеобщие выборы, которые во многом предопределят перспективы ее существования как единого государства. Продолжающаяся ровно месяц избирательная кампания приобрела особую остроту после кончины бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича, усилившей поляризацию страны по национальному признаку.

Самая заметная роль в ходе кампании принадлежала бывшему президенту Республики Сербской Милораду Додику, отстраненному боснийским судом и центризбиркомом от политики на шесть лет. Не значась ни в одном избирательном списке, он присутствовал буквально повсюду. На билбордах в поддержку кандидата в президенты РС от правящего Союза независимых социал-демократов, нынешнего премьера республики Саво Минича и кандидата в члены президиума БиГ Жельки Цвиянович, в рекламе многих кандидатов в депутаты, на многочисленных предвыборных митингах.

Впрочем, в одном предвыборном списке фамилия Додик все же значилась. Все шансы стать депутатом парламента РС имеет сын многолетнего лидера республики Игор Додик, который до осени прошлого года находился вместе с отцом под санкциями США. В октябре 2025 года санкции были сняты, а по данным американского Минюста, РС потратила в последние годы на лоббирование в США как минимум $8,3 млн.

Подробнее — в материале «Босния идет с похорон на выборы».