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Досрочно прекращены полномочия депутата района Омской области

По требованию прокуратуры досрочно прекращены полномочия депутата совета Азовского немецкого национального района Омской области Константина Белоусова. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Правоохранители установили, что депутат владел иностранными финансовыми инструментами, а также предоставил недостоверные сведения в справке о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

По итогам заседания совета депутатов района требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.

Александра Стрелкова

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