Досрочно прекращены полномочия депутата района Омской области

По требованию прокуратуры досрочно прекращены полномочия депутата совета Азовского немецкого национального района Омской области Константина Белоусова. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Правоохранители установили, что депутат владел иностранными финансовыми инструментами, а также предоставил недостоверные сведения в справке о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

По итогам заседания совета депутатов района требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.

Александра Стрелкова