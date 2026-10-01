Досрочно прекращены полномочия депутата района Омской области
По требованию прокуратуры досрочно прекращены полномочия депутата совета Азовского немецкого национального района Омской области Константина Белоусова. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Правоохранители установили, что депутат владел иностранными финансовыми инструментами, а также предоставил недостоверные сведения в справке о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
По итогам заседания совета депутатов района требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.