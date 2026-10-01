На юго-востоке Оренбуржья тушат ландшафтный пожар на площади 233 га

В Медногорском городском округе специалисты МЧС борются с ландшафтным пожаром. Как сообщили в пресс-службе ведомства по Оренбургской области, возле села Блява в эти минуты горит сухая трава — огонь прошел около 233 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яна Вежлева Фото: Яна Вежлева

В тушении задействованы 46 человек и 15 единиц техники, из них 29 человек и 8 машин — от МЧС России. К ликвидации огня также привлечен пожарный поезд. За обстановкой следят с помощью беспилотников. Уточняется, что угрозы населенному пункту нет.

Сегодня в областном МЧС также сообщили о ликвидации пожаров вблизи села Белошапка Гайского муниципального округа и поселка Старая Аккермановка Новотроицка. Огонь также удалось потушить в районе орского села Победа.

Яна Вежлева