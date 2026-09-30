В Гайском округе Оренбургской области тушат очередной ландшафтный пожар

В правительстве Оренбургской области сообщили об очередном ландшафтном пожаре в Гайском муниципальном округе. Первый очаг возник в районе населенных пунктов Писаревка и Новониколаевка. Как сообщили в пресс-службе, горит сухая трава, тушение осложняет сильный порывистый ветер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

К борьбе с огнем привлечены расчеты пожарных частей, добровольные команды, а также силы и техника предприятий округа и местных фермеров. На данный момент в ликвидации огня участвуют 18 человек и 8 единиц техники, проводится опашка очагов. Уточняется, что угрозы населенным пунктам нет, развертывание ПВР не требуется. В пресс-службе пока не смогли уточнить площадь возгорания.

Другой очаг в регионе зафиксировали вблизи поселка Ириклинский. В борьбе с огнем задействованы 12 человек и 8 единиц техники. По последним данным, открытое горение было ликвидировано, а общая площадь пожара составила 90 га. Ситуацию контролируют администрация округа и оперативные службы.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», на территории Гайского округа в этом месяце уже случался масштабный ландшафтный пожар. 11 сентября силы регионального МЧС ликвидировали возгорание на площади 3 тыс. га в районе села Ишкинино. На тот момент также горела сухая трава.

Яна Вежлева