«Определить по цвету практически невозможно»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gemological Institute of America Фото: Gemological Institute of America

На дворе октябрь, и его камни, опал и турмалин, входят в официальный американский список birthstones. История этого перечня начинается в 1912 году, когда его утвердила American National Retail Jewelers Association, организация, которая сегодня называется Jewelers of America. Про оба камня мы рассказывали не раз, поэтому сегодня поговорим о действительно свежей истории. Речь о новом месторождении турмалинов в Эфиопии, возле деревни Абулоо в регионе Оромия. Интересно оно сразу двумя совершенно разными типами турмалина.

Начнем с медьсодержащих турмалинов Параиба. В августе 2026 года GIA и Gbelin Gem Lab независимо друг от друга официально подтвердили, что Эфиопия стала новым источником материала, соответствующего международному определению Paraba tourmaline. До этого основными были Бразилия, Нигерия и Мозамбик. Эфиопские камни встречаются от синего и голубовато-зеленого до фиолетового и пурпурного, а их химический «почерк» оказался достаточно характерным, в частности из-за повышенного содержания ванадия, свинца и галлия.

Еще интереснее другая часть находки. Исследование Винсента Пардьё совместно с Laboratoire Franais de Gemmologie показало, что месторождение Абулоо чрезвычайно неоднородно. Часть турмалинов окрашена прежде всего медью и действительно имеет право называться Параиба, а другие содержат гораздо больше железа. Именно железо дает им насыщенный, чистый глубокий синий цвет. Геммологически такие камни правильнее называть индиколитами. В предварительно исследованной партии из 21 образца различия в содержании меди, железа и марганца оказались настолько велики, что специалисты отдельно подчеркивают: определить, где Параиба, а где индиколит, просто по цвету практически невозможно.

Анна Минакова