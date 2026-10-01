Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Swatch Фото: Swatch

В сентябре 2026 года элитный часовой дом Audemars Piguet — часть «святой троицы» часового искусства вместе с Patek Philippe и Vacheron Constantin — отчитался о рекордных продажах. И не разовых, а каждый месяц с момента запуска необычной коллаборации Royal Pop. По итогам 2026 года ждут еще большего успеха. Особенно неожиданно это звучит на фоне общего спада отрасли: экспорт швейцарских часов в США упал на 19% в августе (CNBC, Федерация швейцарской часовой индустрии).

В мае того же года Audemars Piguet неожиданно объединился с масс-маркетом Swatch. Результат — коллекция Bioceramic Royal Pop: восемь ярких карманных часов на шнурках по $400. Модели совместили узнаваемый восьмиугольный дизайн Royal Oak с модульной идеей Swatch POP из 1980-х — часы можно носить на руке, в кармане, на шее или крепить к сумке. Запуск вызвал настоящий хаос: часы продавали только офлайн в отдельных магазинах, действовало ограничение «одни часы в одни руки», на вторичном рынке цена в первые же дни приблизилась к $2 тыс.

Коллекционеры тогда всерьез озаботились: возник страх, что доступная коллаборация с масс-маркетом обесценит статус бренда и, как следствие, их собственные многотысячные Royal Oak. Рэпер DDG даже публично пригрозил продать свои часы за $180 тыс., если история «станет слишком большой».

Но эксклюзивность коллекционных часов осталась, зато коллаборация возымела эффект — с брендом познакомилась совершенно новая молодая аудитория, включая женщин, которые раньше даже не рассматривали Audemars Piguet. Зато теперь новое увлечение — охотиться за ними на онлайн-аукционах.

Хочется отметить, что деньги от продажи Royal Pop идут не в доход компаний, а в специальный фонд, который потратят на обучение молодых часовщиков.

Яна Лубнина