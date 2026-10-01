Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Edward Berthelot / Getty Images Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Пьер-Франсуа Мартен опередил свое время. Фирму по изготовлению чемоданов и упаковке хрупких грузов он открыл в 1792 году — на полстолетия раньше, чем путешествия стали массовым хобби. Однако дело пошло, ведь в годы революции чемоданы были весьма актуальны для французской знати.

За неимением собственных детей Мартен передал бизнес воспитаннице и её мужу, а тот — своему лучшему ученику Франсуа Гойяру, который работал в фирме с 17 лет. В 1835 году он дал фирме свое имя, и дом Goyard официально открыл двери магазина на парижской улице Сент-Оноре, который работает и поныне.

Франсуа руководил бизнесом больше 30 лет и сохранил два главных принципа Мартена: исключительное качество и клиентуру только из высшего света. Этим принципам наследники Гойяра верны и сегодня. Дом не дает рекламы: все, кому нужно, о нем знают. Шепот звучит громче крика, считают здесь. Всем бы так.

Павел Шинский