«Каждое десятое произведение может быть подделкой»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Индийское искусство востребовано на мировом арт-рынке, поэтому и подделок в этом сегменте становится все больше. В статье Financial Times Дадиба Пундейл, чья галерея в Мумбаи представляла нескольких крупных индийских современных художников при их жизни, назвала цифру, которая этим летом вызвала настоящий резонанс. По её словам, каждое десятое произведение «совриска», продаваемого в Индии, может быть подделкой. В той же статье руководитель отдела современного и модернистского искусства Южной Азии в Sotheby's Манджари Сихаре-Сутин сообщает, что перед каждой продажей в среднем отвергает две работы из-за сомнений в их подлинности.

Дело, раскрытое в 2025 году, хорошо иллюстрирует эту уязвимость. Индийская Дирекция по контролю за соблюдением законодательства, агентство, которое занимается расследованием финансовых преступлений, предъявила обвинения пяти людям. Их подозревают в продаже банкиру 11 поддельных картин на сумму более $2 млн. Работы носили подписи Хусейна, Разы, Соузы и Бавато — художников, чьи полотна продавались выше $1 млн на публичных аукционах. Речь шла о поддельных сертификатах подлинности и полностью выдуманном провенансе, ведь картины якобы принадлежали махарадже древнего королевства в Мадхья-Прадеше. Сделки, по слухам, были совершены в 2022 году.

Рынок процветает, но эксперты предупреждают, что один скандал с поддельным произведением может подорвать доверие и обрушить все цены. Южноазиатское искусство остается недостаточно изученным. Каталогов-резоне, архивов и публичных коллекций мало, поэтому покупатели полагаются на сарафанное радио, ведь устоявшейся литературы почти нет. По тем же причинам ограниченной остается и индийская судебная практика по подделкам.

Проблема глубже самого мошенничества, которое существовало везде, где циркулировали произведения искусства и артефакты. Это разрыв в скорости между двумя кривыми, стремительным взлетом индийского рынка и гораздо более медленным развитием его инструментов верификации. Пока архивы и каталоги не закроют этот разрыв, новый скандал неизбежен. Вопрос только когда и под чьим именем.

Дмитрий Буткевич