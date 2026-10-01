Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John Lindsay / AP Фото: John Lindsay / AP

Первое противостояние Мохаммеда Али и Джо Фрейзера в 1971 году получило название «Бой века». И не просто так: именно эта дуэль вывела бокс на новый уровень. Речь даже не о технике или тактике на ринге, хотя Али и Фрейзер были совершенно разными: Мохаммед со своей скоростью и слоганом «Порхай как бабочка и жаль, как пчела»; и Джо — невероятно выносливый, напористый и работающий близко к сопернику.

К тому моменту это были лучшие бойцы планеты, которые не проиграли ни одного боя. Но для того, чтобы сделать их противостояние легендарным, этого было недостаточно. Конечно, вмешалась политика. Боксеры были представителями разных убеждений. Али, лишившегося званий и титулов за антивоенную позицию, воспринимали как символ борьбы против правительства США, которое увязло во Вьетнамской войне. Фрейзер, напротив, поддерживал участие страны в конфликте.

Так что бой был также противостоянием различных политических мировоззрений. Масло в огонь подливала личная вражда боксеров. Али, получивший трехлетнюю дисквалификацию за отказ служить в армии, называл соперника дядей Томом, что означало «чернокожего, который пресмыкается перед белыми». Перед боем Али считался явным фаворитом, но к концу поединка Джо Фрейзер все держал под контролем. А в 15-м раунде Али впервые в своей карьере оказался на настиле ринга.

Это был нокдаун после легендарного левого хука Фрейзера. Он в итоге и выиграл решением судей, получив статус бесспорного чемпиона. После финального гонга оба боксера были госпитализированы. Тот бой изменил все. Уровень интереса к реваншу оказался невероятным. В итоге боксеры сошлись еще дважды в 1974-м и 1975-м. Тут уже побеждал Али. Последний их бой получил название «Триллер в Маниле».

Эти противостояния так встряхнули мир, что большие бизнесмены начали трансляции поединков через спутник, что стало серьезным прорывом в развитии кабельного телевидения. Потом мир видел немало ярких боксерских поединков, но первым, который получил такой сумасшедший резонанс, навсегда останется «Бой века»: Мохаммед Али—Джо Фрейзер.

Владимир Осипов