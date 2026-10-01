Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mercedes Фото: Mercedes

Марка Mercedes-Benz открыла в Соединенных Штатах прием заказов на обновленную версию электрического «Гелендвагена». Внедорожник G 580 with EQ Technology 2027 модельного года стоит более $165 тыс. По сравнению с моделью 2025 года внедорожник подорожал на $650, что, конечно же, ерунда, но далеко не мелочь цена сама по себе.

Чтобы перечислить, какие достойные автомобили можно купить в США на такие деньги, нам не хватит нескольких программ. Из заметных улучшений можно отметить то, что вместо единственного зарядного порта автомобиль получил два. Один — для быстрой DC-зарядки (с постоянным током) и отдельный — для зарядки переменным током (AC). Теперь для совместимости с зарядной сетью Tesla Supercharger адаптер не требуется. Время зарядки от 10 до 80% на быстрой станции сократилось с 32 до 29 минут. Можно заряжать машину и от бытовой розетки. Но тут надо запастись терпением.

Полностью заряд аккумулятора таким способом восстанавливается примерно за 14 часов. Техническая часть автомобиля осталась без изменений. Четыре электромотора общей мощностью 579 л. с. развивают 858 Н·м крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды, а максимальная скорость составляет 180 км/ч. Показатели аналогичны модели 2025 года. Запас хода увеличился всего на 15 км и теперь составляет не слишком выдающийся 400 км. То есть Mercedes-Benz, несмотря на прогнозы скептиков, все же решил пока не закрывать свой проект с электрическим «Гелендвагеном», даже несмотря на то, что клиенты марки приняли новинку без энтузиазма, а продажи, мягко говоря, удручающие.

За первый год продаж во всем мире было реализовано всего 1,45 тыс. авто класса «электрик». Привычных «Гелендвагенов» с двигателем внутреннего сгорания за тот же период было продано 9,7 тыс. Причем не хотят покупать черный квадрат на батарейках практически везде. Например, в Китае — на ключевом рынке для подобного рода техники — в 2025 году своих покупателей нашли всего 54 электрических G-класса.

Дмитрий Гронский