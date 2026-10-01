Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В начале сентября 2026-го ученые из Турции представили на конференции небольшое исследование. В нем рассказывалось о пациентах с хронической обструктивной болезнью легких и о том, что свободнее вздохнуть им помогла смехотерапия. Важно уточнить: это не просто бесконтрольный хохот — на занятиях используют игровые упражнения, например, имитацию звука мотоцикла или рычания льва, ритмичные хлопки, дыхательные упражнения и улыбку для расслабления.

Гелотология, или наука о смехе и его влиянии на организм, зародилась в США в 60-х прошлого века. Важной фигурой был американский журналист Норман Казинс. Ему удалось «рассмешить смерть» и оправиться от тяжелой болезни с помощью комедий. Параллельно ученые начали воспринимать смех уже не как психологический феномен, а как физиологическую реакцию.

Известно, что в моменты безудержного веселья работает около 80 мышц, дыхание становится глубже, а организм получает больше кислорода. При этом выделяются эндорфины и снижается уровень гормонов стресса, поэтому часто после человек чувствует расслабление. Отдельно смехотерапия развивалась в Индии. Там в 1995-м появилась так называемая йога смеха. Поначалу врач, который все это придумал, просто травил шутки, но столкнулся с очевидной проблемой — юмористические истории быстро закончились. Тогда участникам предложили смеяться насильно, постепенно превращая искусственный смех в настоящий.

Юмор, комедийные фильмы, клоунотерапия и групповая имитация веселья — это не отдельное лекарство, а скорее дополнительные инструменты для снижения стресса, улучшения настроения, самочувствия и качества жизни. Словом, смех без причины — признак заботы о себе.

Анна Кулецкая