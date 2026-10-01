Заведующая детсадом стала врио мэра иркутского Тулуна

Временно исполняющей полномочия мэра города Тулуна Иркутской области назначена Екатерина Кузнецова, которая с 2012 года руководит муниципальным детским садом «Аленушка». Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба областного правительства.

Екатерина Кузнецова приступит к исполнению обязанностей 2 октября 2026 года. С 2019 года она также является депутатом городской думы Тулуна, имеет высшее педагогическое образование.

«Миссию свою я понимаю. Приоритетной задачей сейчас является прохождение отопительного сезона, я уже запросила все показатели, сколько объектов подключено — социальных и жилого фонда. Сейчас этой работе — особое внимание»,— приводит слова Кузнецовой пресс-служба.

Предыдущий мэр Тулуна Михаил Гильдебрант был отстранен от должности решением Тулунского городского суда 22 июня 2026 года в связи с утратой доверия. Иск был подан межрайонным прокурором после выявления нарушений антикоррупционного законодательства. Решение суда вступило в законную силу 23 сентября 2026 года после того, как апелляционная инстанция оставила вердикт без изменений.

Михаил Гильдебрант возглавил администрацию Тулуна в 2024 году. До этого он руководил Тулунским районом, а также занимал пост секретаря местного отделения партии «Единая Россия». На посту градоначальника он сменил Юрия Кариха, который в 2023 году стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и позже был приговорен к пяти годам лишения свободы.

Лолита Белова