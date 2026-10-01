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В регионах УрФО намолотили 4,7 млн тонн зерна

В Уральском федеральном округе (УрФО) по состоянию на конец сентября завершено 87% работ по уборке зерновых и зернобобовых культур. Общий объем намолота составил 4,7 млн тонн, сообщили в уральском полпредстве.

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Полпред Артем Жога отметил, что сбор урожая проходит уверенными темпами. Помимо зерна, аграрии убрали картофель с 60% посевных площадей, получив 412 тыс. тонн продукции. Сбор овощей также продолжается: обработано почти 53% полей, а урожай достиг 68 тыс. тонн.

В регионе активно ведутся работы по посеву озимых культур. На данный момент засеяно 77 тыс. га, что на треть больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Ирина Пичурина

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