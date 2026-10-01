Следствию отказали в аресте экс-чиновника мэрии Уфы

Советский райсуд Уфы отказал следствию в аресте бывшего начальника контрольно-ревизионного управления мэрии Уфы Дениса Арслангареева. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», господин Арслангареев является одним из фигурантов уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. По версии следствия, группа лиц вместе с бывшим главой администрации Уфы и другими лицами собирали компромат, например, на главу Башкирии Радия Хабирова. Денису Арслангарееву также вменяют воспрепятствование следствию.

Отказывая в аресте, Советский райсуд указал, что деяния обвиняемого относятся к преступлениям средней тяжести и не сопряжены с насилием или угрозой его применения. Кроме того, обвиняемый не был надлежащим образом уведомлен о возбуждении в его отношении уголовного дела. Розыск бывшего чиновника следователи объявили спустя непродолжительное время после возбуждения дела.

Идэль Гумеров